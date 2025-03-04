Можно ли сохранить номера при продаже машины?

04.03.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Продаю машину, но хочу оставить себе номера - они красивые. Можно ли их сохранить?

Ответ специалиста

Да, вы вправе сохранить госномера. В дальнейшем их можно установить на другую машину.

Если до продажи вы хотите ездить на автомобиле, лучшим решением станет заранее получить новые знаки и снять старые.

«Если не будете пользоваться машиной, можете прекратить учет. Когда покупатель его возобновит, он получит новые номера или установит свои», - рассказали эксперты портала госуслуг.

Следует помнить, что максимальный срок хранения знаков составляет 1 год.