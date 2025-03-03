«Темная лошадка» - о ком так говорят и почему?

03.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Спрашивают: «Как вам новый знакомый?» А в ответ: «Темная лошадка». Что это значит?

Устойчивый оборот действительно связан с лошадьми, родился он, вероятнее всего, в Англии во время скачек. По одной из версий, когда-то считалось, что чистокровные животные должны быть светлой масти, поэтому их хозяева, чтобы обмануть зрителей, сорвать большой куш на тотализаторе, даже прибегали к мошенничеству - перекрашивали скакунов в темный цвет.

Более убедительна версия другая: слово «темный» и в английском, и в русском означает не только цвет, но и вообще что-то неясное, неизвестное. Иногда мы говорим - «дело темное». Вот и ту лошадь, о которой нельзя сразу сказать, придет она к финишу первой или нет, по-английски называли dark horse, буквально «темная лошадь». А по-русски ласково - «темная лошадка».

В спортивных конных состязаниях темной лошадкой до сих пор считают ту, которая не рассматривалась в роли победителя, но неожиданно для всех пришла первой. И человека, чьи внутренние качества, характер, принципы пока неизвестны, неясны, называют так же. Все друг друга знают, а новичок - темная лошадка.

Будем говорить грамотно и выразительно!