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Ликбез

С какого возраста ребенку можно работать?

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Вопрос от интернет-пользователя

Сын хочет пойти на работу, но ему только 13 лет. Возможно ли это?

Ответ специалиста

Школьники и несовершеннолетние имеют право работать, но на определенных условиях. О них рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Так, дети до 14 лет могут трудиться лишь в некоторых сферах: спорт, кино, театр, цирк и в концертных организациях.

При этом необходимо согласие родителей либо опекунов, они же и подписывают трудовой договор за ребенка.

Дети от 14 до 16 лет вправе устроиться на работу самостоятельно, но также потребуется разрешение.

«В 15 лет оно не нужно, если подросток получил аттестат об основном общем образовании или учится на заочном или вечернем отделении», - объяснили специалисты.

Договор с несовершеннолетними старше 16 лет заключают уже как со взрослыми.

Рабочий день для разных возрастов отличается:

- во время каникул дети от 14 до 15 лет могут трудиться максимум 4 часа, от 15 до 16 лет - 5, от 16 до 18 лет - 7;

- во время учебы подростки от 14 до 16 лет работают не больше 2,5 часа, от 16 до 18 лет - 4.

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