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Ликбез

Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я не оплатил коммунальные услуги за месяц, но планирую это сделать в следующем. Что будет?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.рф» рассказали, что будет, если не оплатить коммунальные услуги вовремя.

Последствия зависят от длительности просрочки:

- 1 месяц - пришлют платежный документ с указанием долгов;

- 2 месяца - начнут начислять пени (штраф за просрочку);

- 3 месяца - могут ограничить поставку электроэнергии, газа, горячей воды, услуг водоотведения; подача отопления и холодной воды останется прежней;

- 6 месяцев - должника могут выселить по решению суда, если квартира не приватизирована, и взамен предоставить другое жилье, меньшей площади.

Если дело дойдет до суда и сумма долга превысит 10 000 рублей, приставы вправе арестовать имущество, заблокировать счета и ограничить неплательщику выезд из страны.

«Однако суд может признать причину неуплаты уважительной для нанимателя или собственника в случаях:

- сильной задержки зарплаты или пенсии;

- его болезни и/или членов его семьи;

- если в семье есть люди с инвалидностью и/или несовершеннолетние;

- если он и члены его семьи оказались в тяжелом материальном положении, потому что лишились работы и не смогли найти новую», - сообщили специалисты.

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