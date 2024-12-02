Как правильно вести себя водителю в гололед?

Вопрос от интернет-пользователя
Как вести себя водителю в гололед, чтобы не попасть в аварию?
Ответ специалиста
В гололед водителям нужно быть особенно осторожными. Тормозить становится сложнее, и машину может занести. Эксперты портала «Объясняем.РФ» дали советы, как подготовиться к поездке и как вести себя, чтобы не попасть в ДТП.
Как проверить дорогу
Если вы заметили, что дорога блестит или покрыта тонким слоем снега, нажмите на газ, а затем на тормоз на пустом участке.
«Когда колеса пробуксовывают - трасса скользкая. В таком случае ехать нужно медленно, тогда у вас будет больше времени среагировать на опасность и плавно затормозить», - отметили специалисты.
Как правильно тормозить
Резкое торможение может привести к заносу. Лучше нажимать на педаль плавно и с паузами. Так вы сможете остановиться безопасно.
Как входить в повороты
Всегда снижайте скорость перед поворотом, важно это делать в его начале, а не в середине, иначе может занести. Поворачивайте руль плавно, не спеша.
Если нужно остановиться, начинайте тормозить заранее.
Что делать при заносе
Если задняя часть машины уходит вбок, поворачивайте в ту же сторону. Не нажимайте на тормоз - это ухудшит управление.
Если у вас заднеприводный автомобиль, уберите ногу с газа. На переднеприводном немного поднажмите.
Если столкновение неизбежно
Постарайтесь сохранить спокойствие, держите руль крепко, до последнего пытайтесь избежать удара. При этом помните, что лучше съехать в кювет или удариться о забор, чем столкнуться с другой машиной.
«При скорости меньше 60 км/ч упритесь руками в руль, вжавшись спиной в сиденье. Если скорость больше 60 км/ч, а вы не пристегнуты, прижмитесь грудью к рулю. Пассажиру на переднем сиденье лучше закрыть голову руками и завалиться на бок, а на заднем - постараться упасть на пол», - посоветовали эксперты.
После аварии
Нужно действовать быстро. Оцените ситуацию в машине: проверьте, нет ли огня или утечки бензина, особенно если автомобиль перевернулся. Если двери не открываются, выбирайтесь через окна, открыв их или разбив. Удалитесь подальше от машины - она может загореться.
Если в машине ребенок
При угрозе столкновения накройте его собой. После удара первым делом проверьте его состояние и помогите выбраться. Если эвакуируетесь через окно, сначала вытаскивайте ребенка.
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