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Ликбез

Как правильно вести себя водителю в гололед?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как вести себя водителю в гололед, чтобы не попасть в аварию?

Ответ специалиста

В гололед водителям нужно быть особенно осторожными. Тормозить становится сложнее, и машину может занести. Эксперты портала «Объясняем.РФ» дали советы, как подготовиться к поездке и как вести себя, чтобы не попасть в ДТП.

Как проверить дорогу

Если вы заметили, что дорога блестит или покрыта тонким слоем снега, нажмите на газ, а затем на тормоз на пустом участке.

«Когда колеса пробуксовывают - трасса скользкая. В таком случае ехать нужно медленно, тогда у вас будет больше времени среагировать на опасность и плавно затормозить», - отметили специалисты.

Как правильно тормозить

Резкое торможение может привести к заносу. Лучше нажимать на педаль плавно и с паузами. Так вы сможете остановиться безопасно.

Как входить в повороты

Всегда снижайте скорость перед поворотом, важно это делать в его начале, а не в середине, иначе может занести. Поворачивайте руль плавно, не спеша.

Если нужно остановиться, начинайте тормозить заранее.

Что делать при заносе

Если задняя часть машины уходит вбок, поворачивайте в ту же сторону. Не нажимайте на тормоз - это ухудшит управление.

Если у вас заднеприводный автомобиль, уберите ногу с газа. На переднеприводном немного поднажмите.

Если столкновение неизбежно

Постарайтесь сохранить спокойствие, держите руль крепко, до последнего пытайтесь избежать удара. При этом помните, что лучше съехать в кювет или удариться о забор, чем столкнуться с другой машиной.

«При скорости меньше 60 км/ч упритесь руками в руль, вжавшись спиной в сиденье. Если скорость больше 60 км/ч, а вы не пристегнуты, прижмитесь грудью к рулю. Пассажиру на переднем сиденье лучше закрыть голову руками и завалиться на бок, а на заднем - постараться упасть на пол», - посоветовали эксперты.

После аварии

Нужно действовать быстро. Оцените ситуацию в машине: проверьте, нет ли огня или утечки бензина, особенно если автомобиль перевернулся. Если двери не открываются, выбирайтесь через окна, открыв их или разбив. Удалитесь подальше от машины - она может загореться.

Если в машине ребенок

При угрозе столкновения накройте его собой. После удара первым делом проверьте его состояние и помогите выбраться. Если эвакуируетесь через окно, сначала вытаскивайте ребенка.

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