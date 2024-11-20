Что значит выражение «держать ухо востро»?

20.11.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Общаясь с хитрецом, как известно, надо держать ухо востро. Что это значит?

«Вострый» - старинный вариант слова «острый». С такой формой ушей в нашем представлении связана внимательность, что можно понять, наблюдая за собаками. Когда они прислушиваются, поднимают уши, которые кажутся заостренными.

Вот и стали говорить «навострил уши», подразумевая «прислушался». А выражение «держать ухо востро» приобрело переносное значение «быть внимательным и, следовательно, осторожным». Такой смысл несет фраза «держать ушки на макушке».

Уши как орган слуха переосмыслены во многих устойчивых оборотах: нет слуха - «медведь на ухо наступил», поверили в обман - «уши развесили», сильно удивились - «не верим своим ушам», а обманщикам советуют «не вешать лапшу на уши». Грубые слова или громкая музыка «режут уши», от них «уши вянут» (или «сворачиваются»).

Но, используя такие обороты, все-таки стоит учитывать, с кем и когда идет общение. Иначе не видать друзей как своих ушей.

Будем говорить грамотно!