Сетевое издание|18+|Среда|20 ноя 2024|23:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что значит выражение «держать ухо востро»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Общаясь с хитрецом, как известно, надо держать ухо востро. Что это значит?

«Вострый» - старинный вариант слова «острый». С такой формой ушей в нашем представлении связана внимательность, что можно понять, наблюдая за собаками. Когда они прислушиваются, поднимают уши, которые кажутся заостренными.

Вот и стали говорить «навострил уши», подразумевая «прислушался». А выражение «держать ухо востро» приобрело переносное значение «быть внимательным и, следовательно, осторожным». Такой смысл несет фраза «держать ушки на макушке».

Уши как орган слуха переосмыслены во многих устойчивых оборотах: нет слуха - «медведь на ухо наступил», поверили в обман - «уши развесили», сильно удивились - «не верим своим ушам», а обманщикам советуют «не вешать лапшу на уши». Грубые слова или громкая музыка «режут уши», от них «уши вянут» (или «сворачиваются»).

Но, используя такие обороты, все-таки стоит учитывать, с кем и когда идет общение. Иначе не видать друзей как своих ушей.

Будем говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте