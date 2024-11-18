Куда можно выбросить бытовую технику?

Вопрос от интернет-пользователя
Можно ли выбрасывать старую бытовую технику на контейнерную площадку?
Ответ специалиста
Бытовая техника, например холодильники, стиральные машины и тому подобное, относится к крупногабаритным отходам (как мебель и сантехника).
«Крупногабаритный мусор надо выбрасывать в особые большие контейнеры на специальных площадках. Они часто находятся рядом с контейнерами для обычного мусора.
Есть несколько видов спецконтейнеров:
- от 6 до 36 куб. м;
- от 8 до 32 куб. м;
- от 6 до 12 куб. м», - рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».
Когда такого контейнера нет, оставить технику можно на площадке, но в обычный бак ее класть нельзя - это затруднит вывоз мусора.
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