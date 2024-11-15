Кто должен ремонтировать съемную квартиру?

15.11.2024 | 16:35

Вопрос от интернет-пользователя

Снял квартиру, все было нормально, но сейчас начались проблемы - нужен ремонт. Кто его должен проводить – я или владелец?

Ответ юриста

Это зависит от вида ремонта. Если случилось что-то серьезное и требуется капитальный - согласно статье 616 Гражданского кодекса РФ за него отвечает арендодатель (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды).

«Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью - в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:

- произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;

- потребовать соответственного уменьшения арендной платы;

- потребовать расторжения договора и возмещения убытков», - гласит закон.

Вы как арендатор обязаны поддерживать жилье в исправном состояние и проводить текущий ремонт.