Как защитить себя от обморожения?

12.11.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Зимой постоянно мерзну. Как защититься от обморожения?

Ответ специалиста

В сильный мороз легко получить обморожение, если не одеться правильно, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Лучше всего выходить на улицу в нескольких слоях одежды.

Комплект должен включать в себя:

- термобелье, чтобы избавиться от лишней влаги;

- свитер или кофту для сохранения тепла;

- непродуваемые пальто или куртку, чтобы защититься от ветра.

Верхняя одежда должна быть из таких материалов, как шерсть или вискоза, которые позволяют коже дышать.

Перед выходом важно:

- нанести жирный крем на руки и лицо, чтобы защитить кожу;

- не забыть про шапку и шарф, так как голова и шея мерзнут быстрее всего;

- надеть варежки из влагоотталкивающего материала;

- надеть шерстяные носки и вставить войлочные стельки в ботинки, чтобы ноги не замерзли.

Имейте в виду, что курение и алкоголь увеличивают риск обморожения.

«На морозе от курения сужаются периферические сосуды. Это может привести к холодовой травме и некрозу тканей. Крепкие напитки не согревают на свежем воздухе. Напротив, теплоотдача организма увеличивается и переохлаждение наступает быстрее», - объяснили специалисты.

Если все же случилось обморожение, немедленно зайдите в теплое место и вызовите скорую. Пока ждете помощь:

- выпейте горячий чай;

- переоденьтесь в сухую и теплую одежду;

- постепенно согревайте обмороженный участок в воде комнатной температуры;

- не растирайте обмороженные участки снегом или спиртом и не грейте их у огня.