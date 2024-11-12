Как защитить себя от обморожения?

Вопрос от интернет-пользователя
Зимой постоянно мерзну. Как защититься от обморожения?
Ответ специалиста
В сильный мороз легко получить обморожение, если не одеться правильно, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Лучше всего выходить на улицу в нескольких слоях одежды.
Комплект должен включать в себя:
- термобелье, чтобы избавиться от лишней влаги;
- свитер или кофту для сохранения тепла;
- непродуваемые пальто или куртку, чтобы защититься от ветра.
Верхняя одежда должна быть из таких материалов, как шерсть или вискоза, которые позволяют коже дышать.
Перед выходом важно:
- нанести жирный крем на руки и лицо, чтобы защитить кожу;
- не забыть про шапку и шарф, так как голова и шея мерзнут быстрее всего;
- надеть варежки из влагоотталкивающего материала;
- надеть шерстяные носки и вставить войлочные стельки в ботинки, чтобы ноги не замерзли.
Имейте в виду, что курение и алкоголь увеличивают риск обморожения.
«На морозе от курения сужаются периферические сосуды. Это может привести к холодовой травме и некрозу тканей. Крепкие напитки не согревают на свежем воздухе. Напротив, теплоотдача организма увеличивается и переохлаждение наступает быстрее», - объяснили специалисты.
Если все же случилось обморожение, немедленно зайдите в теплое место и вызовите скорую. Пока ждете помощь:
- выпейте горячий чай;
- переоденьтесь в сухую и теплую одежду;
- постепенно согревайте обмороженный участок в воде комнатной температуры;
- не растирайте обмороженные участки снегом или спиртом и не грейте их у огня.
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