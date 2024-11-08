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Ликбез

Что такое филиал и как написать слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда кто-то не может приехать в столицу, ему советуют обратиться в филиал компании в своем городе. Что такое филиал и как грамотно написать слово?

Правильно – «филиал» (везде без ударения И). Так называют отделение, часть какого-нибудь предприятия, учреждения, компании, которые работают вполне самостоятельно.

Например, университет - в столице, а его филиалы - по всей стране. В каждом городе России есть отделения разных банков, именуемые филиалами.

Почему они так называются, поможет разобраться история слова. Корни его восходят к латинскому filius, что значит «сын», а «филиал» - производное от filialis (буквально «сыновний»).

В слове отразились и родственная связь, и подчиненное положение «сына» по отношению к «отцу»-учреждению. Теперь понятно: есть основное (головное) предприятие и его «отпрыски»-филиалы.

Правда, при переводе на русский язык произошла трансформация: филиалами называют дочерние предприятия, дочерние фирмы, а в разговорной практике «сыновья» стали «дочками» больших компаний.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно!

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