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Ликбез

Что делать работодателю, если сотрудник получил травму?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что должен делать работодатель, если сотрудник получил травму на производстве?

Ответ специалиста

Если на производстве произошел несчастный случай, работодатель обязан позаботиться о пострадавшем, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Руководитель или его заместитель должны оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и доставить его в больницу», - отметили специалисты.

Если пострадали несколько человек или кто-то умер, работодатель должен в течение суток сообщить об этом в инспекцию труда, прокуратуру, Соцфонд.

Далее нужно сформировать комиссию, чтобы выяснить причины травмы и предотвратить подобные случаи в будущем.

На расследование дается 3 дня, если травма легкая, и 15 дней, если тяжелая. Пострадавший или его представитель могут участвовать в процессе и знакомиться с документами.

После расследования комиссия составляет акт о несчастном случае, где описываются все обстоятельства и причины. Работодатель должен предоставить пострадавшему или его представителю заверенную копию акта в течение трех дней.

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