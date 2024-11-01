Сетевое издание|18+|Пятница|1 ноя 2024|20:27
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Ликбез

Откуда пришло выражение «черная пятница»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

По магазинам России «пронесется черная пятница». А что это такое?

В русском языке слово «черный» кроме цвета традиционно означает что-то плохое. Но к «черной пятнице» это не имеет отношения.

Выражение пришло из Америки и обозначает день, когда товары продаются по самым низким ценам, день распродаж. Приходится он обычно на последнюю пятницу ноября - после американского Дня благодарения.

Традиция снижать цену родилась в конце XIX века или в начале следующего. Практика была выгодна и продавцам, и покупателям. Одни могли быстро получить большую прибыль, другие - приобрести подарки к Рождеству по приятной цене.

Почему же такой удачный во всех отношениях день назвали черным? По одной из версий, на улицах и в магазинах было столько народу, что регулировать движение было невозможно - для полицейских наставал очень трудный, действительно черный день. По другой - в этот день продавали столько товара, что бухгалтерские отчетные книги чернели от обилия записей.

В России период распродаж стали называть «черной пятницей» совсем недавно, в начале ХХI века.

Будем говорить грамотно!

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