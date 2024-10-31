Как оформить доверенность на получение пенсии?

31.10.2024 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отец не в состоянии сам получать пенсию. Как оформить доверенность, чтобы это за него делал я?

Ответ специалиста

Чтобы доверенность была юридически правильной, лучше обратиться к нотариусу.

Обязательно нужно заполнить реквизиты, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Название документа (доверенность); место и дата составления; ФИО, место регистрации и паспортные данные пенсионера и поверенного; полномочия поверенного получать пенсию и фиксированные выплаты к ней; тип пенсии (например, по старости или состоянию здоровья); срок действия - если он не указан, документ действует год; подпись пенсионера; указание на того, кто заверял документ», - перечислили специалисты.

Доверенность необходимо заверить. Сделать это должен сам пенсионер с поверенным (либо с копией его паспорта). Заверить документ могут:

- нотариус;

- глава местной администрации;

- работодатель пенсионера;

- учебное заведение (если пенсионер учится);

- представитель больницы или дома-интерната;

- работник социальной службы.

Доверенность начинает действовать сразу после заверения. Срок может быть разным. Если он больше 12 месяцев, то пенсионер должен раз в год подтверждать свою регистрацию по месту жительства или пребывания в территориальном отделении Социального фонда.

«Отозвать доверенность можно в любой момент - через нотариуса. Причем не обязательно того, который ее оформлял. Нотариус может отменить любую доверенность», - объяснили эксперты.

Доверенность перестает действовать, если:

- пенсионер ее отменил;

- истек срок действия;

- поверенный отказался от своих полномочий;

- пенсионер стал недееспособным, пропал без вести или умер.

Если пенсионер признан недееспособным, право получать выплаты автоматически переходит к законному представителю. Обычно это кто-то из его детей или опекун.