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Ликбез

Что означает выражение «сбить с панталыку»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Слышим чье-то возмущенное: «Вы своими замечаниями сбили меня с панталыку». Что это за панталык такой, почему так говорят?

Мы найдем слово в словаре Даля - значит, оно было известно уже в середине XIX века. Панталык - это «толк, смысл, порядок».

Говорили когда-то: «В голове панталыку нет». А сбить или сбиться с панталыку и сейчас означает привести в замешательство, запутать. Иными словами, сбить с панталыку все равно что сбить с толку. Правда, «толк» и «панталык» только звучат похоже.

Одна из самых распространенных версий происхождения слова уносит нас в Грецию, к горе, которая называется Пантелик (или Пентеликон). Там в древности добывали мрамор и оставили множество ходов и пещер, плутая по которым можно заблудиться, сойти с пути-дороги, запутаться - сбиться с панталыку.

Другая версия предполагает связь панталыка с немецким диалектным словом Pandl, в литературном немецком это Band, то есть «лента, завязка», ее тоже можно запутать или в ней запутаться. Объясняя, откуда взялся «панталык», легко сбиться с панталыку.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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