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Ликбез

Можно ли поднимать найденные на улице деньги?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если нашел на улице деньги? Стоит ли их поднимать?

Ответ специалиста

Если вы найдете на улице деньги и присвоите их, то по закону это будет считается кражей. Вы должны попытаться найти владельца, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом самостоятельно деньги лучше не трогать.

«Возможно, купюру специально оставили мошенники. Они появятся, как только вы поднимете деньги, и обвинят вас в краже», - предупредили специалисты.

Сообщите о находке в полицию, можно вызвать наряд на место. Напишите заявление, в нем укажите сумму и обстоятельства, при которых деньги были найдены.

«Если вы уверены, что мошенников поблизости нет, отнесите деньги в полицейский участок или местную администрацию. Там их возьмут на хранение, а вам выдадут талон-уведомление. Также сумму могут передать вам - в этом случае вы отвечаете за ее сохранность», - рассказали эксперты.

По закону, если владелец не объявится через 6 месяцев, деньги ваши. Если они хранились у вас, никуда обращаться не нужно, а если вы оставили их в полиции/администрации, возьмите паспорт и талон, чтобы забрать.

«Если вы нашли деньги в транспорте или в помещении, например в магазине, их нужно передать представителю собственника этого транспорта или помещения, то есть водителю или кассиру. В этом случае к нему перейдут все обязанности нашедшего, как и право стать владельцем через полгода», - подчеркнули специалисты.

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