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Ликбез

Чем отличается УЗИ молочных желез от маммографии?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как можно безопаснее и качественнее проверить молочные железы - с помощью УЗИ или маммографии?

Ответ специалиста

УЗИ (ультразвуковое исследование) и маммография считаются наиболее эффективными методами определения рака молочных желез, но часто женщин волнует, что лучше. Пензенский врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи № 1 Виктория Грачева рассказала о процедурах подробнее, материал опубликован на сайте регионального минздрава.

По словам врача, УЗИ безопасно, его делают даже беременным и кормящим женщинам. Метод не требует специальной подготовки, а точность составляет около 92%.

С помощью УЗИ можно рассмотреть самые маленькие изменения. Процедура быстрая: молочные железы и лимфатические узлы исследуют с ультразвуковым датчиком.

Единственное противопоказание - наличие грудных имплантов.

Из минусов - на основании только УЗИ нельзя поставить окончательный диагноз, так как точности недостаточно.

«По результатам исследования врач может назначить проверку найденных образований на злокачественность в виде биопсии, когда на исследование берется клеточный материал», - объяснила Виктория Грачева.

Второй вариант - маммография. Это рентгеновское или цифровое обследование молочных желез, которое проводится для проверки наличия доброкачественных или злокачественных новообразований.

Также метод используется для профилактического обследования женщин, относящихся к группе риска.

Доза облучения при цифровой маммографии есть, но она низкая и не опасная для здоровья, зато снимки получаются высокого качества, что снижает риск ошибки при постановке диагноза. Излучающее вещество - селен, лучевая нагрузка меньше, чем при обычной рентгеноскопии.

Процедура может вызывать некоторые неудобства, так как молочная железа фиксируется между пластинами, зато снимки удается сделать под разными углами.

Маммографию рекомендуется проводить в определенные дни менструального цикла. К противопоказаниям относятся беременность и грудное вскармливание.

«Решение о виде диагностики остается за врачом. Многим молодым женщинам бывает достаточно ультразвукового исследования, а дамам старше 40 лет может быть назначена маммография. Важно то, что и маммография, и ультразвуковое исследование способствуют своевременному выявлению патологии и сокращению числа смертельных исходов», - отметила эксперт.

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Источник — фото регионального минздрава
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