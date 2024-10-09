Что делать, если банк заблокировал карту?

09.10.2024 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Банк заблокировал мою карту якобы из-за подозрительной операции. Что мне теперь делать?

Ответ специалиста

Заблокировать карту могут, если информация о человеке попала в базу данных Центробанка и есть подозрение, что он замешан в мошенничестве, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Это помогает защитить деньги граждан от аферистов.

«Вы не сможете получить доступ к карте и онлайн-банкингу, пока информация о вас есть в базе ЦБ со сведениями о мошеннических счетах и операциях.

Заблокированной картой нельзя расплатиться в магазине, снять наличные в банкомате или оплатить что-либо с ее помощью онлайн.

Но вы можете снять деньги со счета. Для этого нужно прийти в отделение своего банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность», - объяснили специалисты.

Перевод денег на такую карту будет приостановлен на 2 дня. Если отправитель не откажется от платежа по истечении срока, то средства поступят.

«Зарплату и социальные выплаты перечислят на карту в срок, без ограничений, даже если сведения о вас до сих пор есть в базе данных ЦБ», - отметили эксперты.

Чтобы разрешить ситуацию, нужно подать заявление в любой банк, где вы являетесь клиентом. Обращение должны рассмотреть в течение 15 дней.