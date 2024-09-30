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Ликбез

«Кашнэ» или «кашне» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то повязывает на шею шарф, а кто-то предпочитает кашне. Что это такое? Какая буква нужна на конце слова - Э или Е?

Пишем на конце слова Е, а произносим Э: кашнЕ. Согласный Н звучит твердо, предупреждают словари.

Кашне - это всего лишь разновидность шарфа. Обычно так называют узкий шарф, который надевают под пальто, как правило мужчины.

Слово в русском не склоняется, оно (хотя и означает шарф) среднего рода, поэтому прилагательные и глаголы рядом с «кашне» тоже должны стоять в среднем роде: выберем шерстянОЕ или шелковОЕ кашне, новОЕ кашне подошлО к пальто.

«Кашне» пришло в русский в XIX веке из французского. История его рождения интересна, в слове срослись два: глагол cacher (по-французски «прятать») и существительное nez (что значит «нос»).

Зная об этом, Владимир Иванович Даль, автор знаменитого словаря, предложил по-русски называть кашне носопряткой. Действительно в мороз прячем нос в шарф-кашне - настоящая носопрятка.

История слов отражает суть вещей. Будем говорить грамотно!

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