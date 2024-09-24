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Ликбез

Когда прекращается действие доверенности?

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Вопрос от интернет-пользователя

Если я сделал доверенность на другого человека, то могу ли ее отменить? Или нужно ждать, пока истечет срок?

Ответ юриста

Действие доверенности прекращается в нескольких случаях, они приведены в статье 188 ГК РФ:

- истечение срока доверенности;

- отмена доверенности лицом, которое ее выдало;

- отказ человека, на которого выдана доверенность, от полномочий;

- смерть выдавшего (или получившего), признание его недееспособным, ограниченно недееспособным или безвестно отсутствующим;

- прекращение деятельности юрлица, от имени которого (или которому) выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации, слияния или присоединения к другому юрлицу;

- введение в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства, при которой он утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

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