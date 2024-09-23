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Ликбез

Кто не может оформиться самозанятым?

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Вопрос от интернет-пользователя

Кому по закону нельзя становиться самозанятым?

Ответ специалиста

Некоторым категориям граждан запрещено становиться самозанятыми, о них рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Так, самозанятыми по закону не могут оформиться госслужащие, исключение - если они сдают в аренду жилье.

По основной специальности самозанятыми нельзя быть адвокатам, частным нотариусам, медиаторам, оценщикам и арбитражным управляющим. Но разрешено оформиться, выбрав другое направление.

В список категорий также входят те, кто продает подакцизные товары и с маркировкой «Честный знак» либо товары, которые производятся другим человеком или компанией; посредники, например турагенты и риелторы; те, кто добывает или продает полезные ископаемые; арендодатели нежилой недвижимости, например апартаментов или гаража, перечислили специалисты.

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