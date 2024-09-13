Печь микровОлновая или микроволнОвая?

13.09.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Наконец купили микроволновку. Но как произнести: «микровОлновая» печь или «микроволнОвая»? А может, «микроволновАя»?

Слово «микроволновка» совсем молодое, оно появилось в самом конце ХХ века. А все благодаря научно-техническому прогрессу, который проник и на кухни.

Микроволновка - разговорное название особой печи, в которой для приготовления пищи используются микроволны. Чтобы разобраться, как правильно назвать эту печь, заглянем в «Словарь трудностей русского языка».

Когда что-то связано с волной, определяют его прилагательным «волновОй» (с ударением на последнем слоге). Допускается также устаревающий вариант «вОлновый» (с первым ударным слогом). Например, в физике: правильно - волновАя или вОлновая (теория), волновОй (фактор). «ВолнОвый» - ошибка.

Но если в прилагательном появляется еще один корень и оно становится сложным, ударение перемещается на второй с конца слог: «длинноволнОвый», «коротковолнОвый», «микроволнОвый».

Значит, правильно - микроволнОвая печь. Ударение такое же, как и в слове «микроволнОвка», ориентируемся на него. Запомним: волновОй, но микроволнОвый.

Будем говорить грамотно!