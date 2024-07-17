Что такое интоксикация и почему так называется?

17.07.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Врачи предупреждают об опасности интоксикации. Или инкотсекации? А некоторые с трудом говорят «интокискация». Что это, как грамотно произнести и написать слово?

Правильно - инТОКСИкация. Чтобы запомнить правописание и понять значение, стоит разобраться, как образовано слово.

В этом медицинском термине корень - от греческого слова toxikon, что значит «яд». Вот и живут в языке синонимы: русское общеупотребительное «яд» и научный термин «токсин», которым обозначают ядовитые белковые вещества, вызывающие отравление и даже гибель человека и животных. А русское прилагательное с греческим корнем «токсичный» значит «ядовитый».

Слово «интоксикация» начинается с латинской приставки in-, она равна по значению русской «в-» (внутрь). Эта приставка есть и в словах «инновация» (нововведение), «инвестиция» (вложение капитала) и, конечно, «инъекция» (введение лекарства в организм, чтобы оно попало внутрь и помогло победить интоксикацию). Буквально «интоксикация» означает проникновение токсина, яда, внутрь организма - иначе, по-русски, отравление.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.