Что такое мзда и почему так называется?

03.07.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Стала крылатой фраза «Я мзду не беру - мне за державу обидно» из популярного фильма. Что такое мзда?

«Мзда» - настолько древнее слово, что родственные ему есть в самых разных, казалось бы, очень далеких и непохожих языках. Готское misdo, английское meed, осетинское mizd - все они имеют значение «плата», причем не любая, а за незаконные услуги.

Мзду сегодня назвали бы взяткой - от понятного глагола «взять». А старославянское выразительное слово «мздоимец» перевели бы как «взяточник» и «мздоимство» - как «взяточничество».

Все это - проявления коррупции, с которой, как известно, давно борются всем миром. А само слово латинское, оно образно раскрывает опасность явления для общества, потому что буквальное значение - «разъедание, разрушение, гниение, тлен, порча».

То есть коррупция разъедает, разрушает государство изнутри. Это, подчеркивает словарь, не только взяточничество (мздоимство), но и использование служебного положения в личных целях, государственных должностей - для получения личной выгоды.

Мир отражается в словах, понимать их и точно использовать - значит, говорить грамотно!