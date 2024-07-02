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Ликбез

Где взять выписку об оказанных по ОМС услугах?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нужно узнать сколько стоили услуги по ОМС. Как это сделать?

Ответ специалиста

Чтобы получить выписку об оказанных по ОМС услугах и их стоимости, нужно подать заявку на портале госуслуг, рассказали его специалисты.

В запросе необходимо указать номер полиса и интересующий период (начиная с 9 сентября 2016 года). Выписка бесплатная, она придет в течение суток в «Личный кабинет».

«С помощью сведений можно проверить, какие оплаченные фондом ОМС медицинские услуги были вам оказаны и в каких медицинских организациях, сколько они стоили», - пояснили эксперты.

Стоит учесть, что в документе может не быть информации о недавно полученных услугах. Возможно, их еще не успел оплатить фонд ОМС. Процедура занимает до 2 месяцев.

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