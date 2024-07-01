Что означает выражение «кислая мина»?

01.07.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

У всех хорошее настроение, а один сидит с кислой миной на лице. Что за мина такая?

В русском языке есть две «мины» - два слова-омонима. Пишутся и произносятся они одинаково, но имеют совершенно разные значения. Оба омонима мы заимствовали из французского языка.

Первое означает «взрывной снаряд». Бывают противопехотные, противотанковые, морские и другие мины-снаряды. В русском от этого слова родились прилагательное «минный» (минное поле) и глаголы «минировать», «заминировать», то есть заложить мины для взрыва. Понятно, что эта мина опасна, связана с военным делом.

Но есть и другая мина - так называют недовольное выражение лица. Спрашивают: «Что у тебя такая мина?»

Есть и устойчивый оборот, который пришел когда-то из языка актеров: «делать хорошую мину при плохой игре». Так говорим, когда кто-то сохраняет внешнее спокойствие, пытаясь скрыть что-то плохое.

Будем различать омонимы и говорить грамотно!