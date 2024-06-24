Что значит фраза «И ежу понятно»?

24.06.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Как ты не понимаешь? Это и ежу понятно!» Любопытно, почему ежу, а не какому-нибудь другому животному?

Почему, когда все предельно ясно, мы говорим (грубовато, конечно): «И ежу понятно»?

По одной из версий, оборот появился в середине ХХ века, когда в Советском Союзе были популярны физико-математические школы-интернаты. Одаренных детей собиралось там немало, и классов в одной параллели тоже.

Ученики, которые позже присоединялись к основной программе, отставали на первых порах. Они попадали в классы с литерами Е, Ж, И, поэтому старожилы называли их «ежи», презрительно говорили: «Хотя сложно, но и ежу понятно».

Вторая версия более убедительна. Это фраза из стихотворения Маяковского «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий».

По сюжету Петя ленивый и жадный, только ест и спит целый день. Маяковский завершает характеристику героя фразой: «Ясно даже и ежу - этот Петя был буржуй!» Понятно, что еж здесь для рифмы, но стихотворная строчка запомнилась и стала крылатой.

Будем говорить грамотно и выразительно!