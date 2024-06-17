Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|22:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что такое галактика и как пишется слово?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Смотрим фантастический фильм, а там пришельцы - существа из другой галактики. А знаем ли мы, что такое галактика и как правильно написать слово?

ГАлАктика - пишем с гласными А. Так астрономы именуют гигантские скопления звезд, несущиеся в мировом пространстве. Назвали их в глубокой древности греческим словом, которое в переводе на русский значит «молочная».

Первая галактика, которую разглядело невооруженным глазом человечество, была похожа на молоко, разлитое на небе. Вот и назвали ее древние греки молочной дорогой, галактикой - от gala, что по-гречески значит «молоко».

Имя этой первой открытой галактики - Млечный Путь. По традиции мы используем не исконно русское слово «молочный», а старославянское «млечный» с тем же значением. А в названии галактики Млечный Путь оба слова пишутся с заглавной буквы.

Спустя тысячелетия, обнаружив через телескопы множество еще более колоссальных звездных скоплений, для их названия использовали старое как мир слово «галактика». Это пример того, как язык умеет древние слова использовать для выражения самых новых понятий.

Будем говорить грамотно!

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте