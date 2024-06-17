Что такое галактика и как пишется слово?

17.06.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Смотрим фантастический фильм, а там пришельцы - существа из другой галактики. А знаем ли мы, что такое галактика и как правильно написать слово?

ГАлАктика - пишем с гласными А. Так астрономы именуют гигантские скопления звезд, несущиеся в мировом пространстве. Назвали их в глубокой древности греческим словом, которое в переводе на русский значит «молочная».

Первая галактика, которую разглядело невооруженным глазом человечество, была похожа на молоко, разлитое на небе. Вот и назвали ее древние греки молочной дорогой, галактикой - от gala, что по-гречески значит «молоко».

Имя этой первой открытой галактики - Млечный Путь. По традиции мы используем не исконно русское слово «молочный», а старославянское «млечный» с тем же значением. А в названии галактики Млечный Путь оба слова пишутся с заглавной буквы.

Спустя тысячелетия, обнаружив через телескопы множество еще более колоссальных звездных скоплений, для их названия использовали старое как мир слово «галактика». Это пример того, как язык умеет древние слова использовать для выражения самых новых понятий.

Будем говорить грамотно!