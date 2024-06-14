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Ликбез

Что значит выражение «ждать у моря погоды»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Что делает? Сидит, ждет у моря погоды. У какого моря, что значит выражение?

Устойчивый оборот «ждать у моря погоды» означает «находиться в состоянии неопределенного ожидания».

Используют его в ироническом смысле: либо осуждая человека, который ничего не предпринимает, не пытается решить вставшие перед ним проблемы, либо когда от самих действительно ничего не зависит, приходится томиться в неприятном ожидании, полагаясь на судьбу.

Но почему у моря и какой погоды ждут? Образное выражение родилось в давние времена, когда не были еще изобретены ни тепло-, ни тем более электродвигатели и суда ходили под парусом. В шторм с ураганным ветром или, наоборот, в штиль добраться до места назначения было невозможно.

Приходилось сидеть в бездействии и жать попутного ветра - хорошей погоды, как говорят сегодня. А предки говорили просто «погоды», ведь в древности это слово означало не любое состояние природы, а только то, которое «годилось» (погожее).

Так опыт народа отразился в языке. Будем говорить грамотно!

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