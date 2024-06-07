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Ликбез

Как правильно - «навыпуск» или «на выпуск»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Мода диктует: носите рубашки навыпуск. Как грамотно в этом случае написать «навыпуск» - слитно или раздельно?

Возможны оба варианта - все зависит от смысла, который вкладывают в предложение. Нужно определить, что главное - существительное с предлогом «на» или наречие, которое пишется слитно. Поможет наводящий вопрос.

В данном случае наречие отвечает на вопросы «как?», «каким образом?» или «какой?»: рубашка - какая? - навыпуск. Пишется в одно слово. Носят ее - как? - навыпуск. Тоже слитно - это наречие.

А существительное с предлогом отвечает на вопросы, уточняющие место действия («где?», «куда?»), или падежный «на что?». Да и значение у слова «выпуск» совсем другое: деньги потрачены - на что? - на выпуск новой продукции; надену новую рубашку - куда? - на выпуск (если имеется в виду выпускной вечер).

Так же будет и в других, похожих случаях: кофе, еду продают - как? - навынос (слитно); смотрим - куда? на что? - на вынос свадебного торта (раздельно). Или: надел рубашку - как? - наизнанку (слитно, наречие); пришили этикетку - куда? на что? - на изнанку (раздельно, существительное с предлогом).

Будем говорить и писать грамотно!

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