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Ликбез

Как правильно - «навынос» или «на вынос»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Неохота готовить, закажем в ресторане, тем более объявлений в интернете не счесть: «Еда навынос». Только вот как правильно написать «навынос» в этом случае: слитно или раздельно?

Нужно быть внимательным, потому что слитное или раздельное написание зависит от смысла и от части речи.

Есть существительное «вынос», оно пишется раздельно с предлогом: соседи переезжают, смотрим на вынос мебели из подъезда. Как правило, рядом еще одно существительное: вынос - чего? - мебели.

На параде смотрят на вынос знамен - написание тоже раздельное: начался вынос знамен, на него и смотрят.

Такие случаи нельзя путать с теми, когда используется наречие. Пишется оно в одно слово, отвечающее на вопросы «как?» или «какой?». Это термин, обозначающий услугу заведений общественного питания.

Рестораны закрыты, но работают - как? - навынос. В объявлениях «Кофе навынос», «Еда навынос» и подобных правильно - слитно, и только так.

Будем говорить и писать грамотно!

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