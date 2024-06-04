Что делать, если при увольнении не выплатили расчет?

04.06.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Уволился со скандалом, теперь мне не выплачивают расчет. Что делать?

Ответ специалиста

Уволившемуся сотруднику следует направить работодателю заявление с требованием о выплате расчета, рассказали специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

«Рекомендуется подготовить 2 экземпляра заявления: первый отдайте работодателю (его представителю), а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя», - объяснили эксперты.

Если работодатель не принимает заявление и не желает ставить отметку, можно отправить требование заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если решить спор не удается, вы имеете право пожаловаться в трудовую инспекцию, а также обратиться с иском в суд.