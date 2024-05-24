Как правильно - «один за одним» или «один за другим»?

24.05.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Дни мелькают один за одним, один за одним. Или «один за другим»? Как правильно?

Слово «один» употребляется так часто, что мы порой не осознаем, как много у него значений. Это не только числительное («задам один или два вопроса»).

Выражения наподобие «мне один человек посоветовал» вряд ли подразумевают, что не два. Скорее, речь идет о некоем человеке, о каком-то - здесь уже неопределенное местоимение.

Во фразе «Одно дело говорить, другое - делать» употребляется тоже местоимение, ведь «одно» не называет количество, а указывает на что-то.

В похожих значениях слово «один» вошло в устойчивые обороты, которые в обиходе часто путают. Разберемся.

Если речь о том, что идет поочередно, правильно использовать устойчивое выражение «один за другим». Дни летят один за другим, кушанья за обедом следуют одно за другим, машины на улице идут одна за другой. «За одним» или «за одной» - это ошибка.

Если же хотят подчеркнуть сходство людей или предметов, используют другой оборот - «один к одному»: яблоки отборные, одно к одному.

Итак: один за другим - об очередности, один к одному - о схожести.

Будем говорить грамотно!