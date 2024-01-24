Что означает выражение «ирония судьбы»?

24.01.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Да, - вздыхает кто-то с огорчением, - ирония судьбы». Что обозначает это выражение?

К обороту иной раз добавляют «... или с легким паром!». Действительно, сегодня почти у каждого в сознании он связан с названием любимого фильма Эльдара Рязанова.

Однако устойчивое выражение «ирония судьбы» в значении «нелепая случайность, насмешка судьбы» встречается в словарях с XIX века.

Само слово «ирония» появилось в русском еще раньше, в XVIII столетии, а родилось в глубокой древности в греческом языке. Первоначально оно означало «вопрос», потом - «вопрос, ставящий в тупик», затем - «тонкую насмешку». Выражается она очень просто. Разбил любимую бабушкину чашку - она скажет: «Молодец! Хорошенькое дело!» Вроде бы на словах хвалит, а в действительности осуждает. В иронии всегда так: на поверхности плюс - подразумевается минус.

«Да, вы тонкий знаток русского языка!» - безусловно лестный отзыв. Однако если так оценивают того, кто говорит и пишет с ошибками, будет явная ирония. Потому что ирония - это насмешка в форме кажущейся похвалы или участия. А самоирония, как считают ученые, - признак высокого интеллекта.

Будем говорить грамотно и выразительно!