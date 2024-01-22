Событие волнительное или волнующее?

22.01.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Столько праздников, столько волнительных событий. Или волнующих? Как правильно?

Среди филологов, да и неспециалистов в области языка, идут жаркие споры, можно ли допустить слово «волнительный» в официальную речь. Его фиксируют далеко не все современные толковые словари, а те, в которые оно попало, объясняют так: «волнительный» равно «волнующий». И снабжают пометой: «разговорное (обычно в речи актеров)».

Слово родилось по меркам языка недавно, в начале ХХ века, действительно в актерской среде. Восторженные актрисы и их поклонницы говорили о волнительных премьерах: «Ах, это так волнительно!» Поддался моде даже великий Лев Толстой, который иногда использовал его в письмах.

А не менее великий Чехов, напротив, категорично отвергал его, считал безвкусным, пошлым, из языка впечатлительных уездных барышень.

Поддерживал Чехова тонкий знаток языка, поэт, переводчик К. И. Чуковский. Почему? Потому что прилагательное «волнительный» образовано без опоры на законы русской грамматики - такой словообразовательный уродец.

Хотя, возможно, на слух «волнительный» воспринимается более нежно, строгая норма рекомендует обсуждать все-таки волнующие моменты и волнующие вопросы.

Будем говорить грамотно!