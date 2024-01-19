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Ликбез

СтОпятидесятилетие или стАпятидесятилетие?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда проходит 150 лет со дня рождения писателя, празднуют его стОпятидесятилетие. Или стАпятидесятилетие? Как правильно?

Писать «стА-» здесь неверно. Досадно видеть ошибку в слове, называющем знаменательное событие. Правило, как быть, если в состав слова входит число, усвоить легко.

У числительного «сто», обозначающего 100 единиц, всего одна падежная форма - «ста»: прожил более ста или ста пятидесяти лет, понял жизнь к ста годам.

Но когда «сто» входит в состав сложного существительного или прилагательного, для присоединения к другому предметному корню применяется как специальная соединительная гласная только О: празднуем стопятидесятилетие.

124 года назад родился выдающийся ученый-филолог, автор самого популярного толкового словаря С. И. Ожегов. В следующем году отметят его стодвадцатипятилетие. С гласной О в середине слово произносится, а пишется цифрами и буквами через дефис - 125-летие.

Будем говорить и писать грамотно!

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