Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Когда проходит 150 лет со дня рождения писателя, празднуют его стОпятидесятилетие. Или стАпятидесятилетие? Как правильно?
Писать «стА-» здесь неверно. Досадно видеть ошибку в слове, называющем знаменательное событие. Правило, как быть, если в состав слова входит число, усвоить легко.
У числительного «сто», обозначающего 100 единиц, всего одна падежная форма - «ста»: прожил более ста или ста пятидесяти лет, понял жизнь к ста годам.
Но когда «сто» входит в состав сложного существительного или прилагательного, для присоединения к другому предметному корню применяется как специальная соединительная гласная только О: празднуем стопятидесятилетие.
124 года назад родился выдающийся ученый-филолог, автор самого популярного толкового словаря С. И. Ожегов. В следующем году отметят его стодвадцатипятилетие. С гласной О в середине слово произносится, а пишется цифрами и буквами через дефис - 125-летие.
Будем говорить и писать грамотно!
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀