Куда пожаловаться на соседей с тараканами?

21.11.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

По соседству живет несознательная пара, из их квартиры ползут тараканы, там прямо полчища. Весь дом страдает. Травишь у себя - они опять прибегают. Куда жаловаться?

Ответ специалиста

Вы можете обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением от жителей дома, в мэрию и в санэпидемстанцию.

Обязать соседей провести дезинсекцию имеет право только суд. Для этого нужно, чтобы сотрудник СЭС провел в вашем доме проверку и составил заключение о наличии насекомых.

Также вы можете пожаловаться на тараканов в ТСЖ, ЖЭК или УК.

Важно: при проведении дезинсекции у себя в квартире необходимо оповещать соседей, чтобы они приняли соответствующие меры.