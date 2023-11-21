Куда пожаловаться на соседей с тараканами?

Вопрос от интернет-пользователя
По соседству живет несознательная пара, из их квартиры ползут тараканы, там прямо полчища. Весь дом страдает. Травишь у себя - они опять прибегают. Куда жаловаться?
Ответ специалиста
Вы можете обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением от жителей дома, в мэрию и в санэпидемстанцию.
Обязать соседей провести дезинсекцию имеет право только суд. Для этого нужно, чтобы сотрудник СЭС провел в вашем доме проверку и составил заключение о наличии насекомых.
Также вы можете пожаловаться на тараканов в ТСЖ, ЖЭК или УК.
Важно: при проведении дезинсекции у себя в квартире необходимо оповещать соседей, чтобы они приняли соответствующие меры.
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