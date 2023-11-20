Что означает слово «заядлый» и о ком так говорят?

20.11.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В любую погоду с удочкой на речку отправляется заядлый рыбак. Что значит «заядлый»?

Так называют человека азартного, который увлеченно, страстно отдается какому-то занятию: заядлый рыбак - рыбной ловле, заядлый шахматист - шахматам, заядлый игрок - любой игре.

Все объяснит история слова. Корень известен всем славянским языкам, в старину его писали с буквой ять, которая исчезла из алфавита (Ѣ, ѣ).

В некоторых языках, например в старославянском, она читалась как Я, в русском - как Е. Родственники прилагательного «заядлый» - и «еда» (пища), и глагол «есть» (принимать пищу), и «яд» - плохая, опасная еда, и «яство» - еда хорошая, изысканная.

Глагол «заелся» в переносном смысле означает «пресытился, стал слишком разборчивым, привередливым». А в родственном русскому польском языке до сих пор zajadać значит «уплетать, пожирать».

Получается, заядлый - буквально такой, который любит поесть, только в широком, образном смысле. Как будто уплетает, пожирает, потребляет любимое дело, занятие - предается ему с азартом.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.