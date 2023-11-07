Можно ли изменить дату в свидетельстве о рождении?

07.11.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У моей бабушки неправильная дата в свидетельстве о рождении, во всех документах тоже. Говорит, ей нормально, что мы и так все знаем, какая настоящая. А вообще, стало интересно, можно ли поменять дату?

Ответ юриста

Процедура изменения даты в свидетельстве о рождении сложная и требует серьезного обоснования - обнаружения ошибки.

Чтобы изменить дату рождения в свидетельстве, нужны весомые доказательства. Это могут быть официальные документы, такие как медицинские записи, акты и т. д.

После сбора доказательств нужно идти в органы ЗАГС. Если подтвердить ошибку можно только с помощью свидетелей или неофициальных документов - в суд.

После внесения в свидетельство о рождении изменений придется то же самое сделать со всеми документами, подтверждающими личность.