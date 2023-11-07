Что делать, если стал очевидцем ДТП?

Вопрос от интернет-пользователя
Что делать, если стал очевидцем аварии с пострадавшими?
Ответ специалиста
Первое, что нужно сделать очевидцу ДТП, - сообщить о случившемся. Позвоните в службу спасения по номеру 112. Далее действуйте по ситуации:
- Окажите первую помощь, если обладаете соответствующими навыками.
Помните, извлекать пострадавших из деформированных транспортных средств, если нет угрозы возгорания автомобиля и тому подобного, нельзя. Такие действия могут навредить.
- Если есть возможность, оставайтесь на месте до прибытия полиции, чтобы дать показания о происшествии.
- Зафиксируйте данные: запишите или запомните все важные детали случившегося, участников ДТП, место аварии, время, номера транспортных средств.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀