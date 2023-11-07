Что делать, если стал очевидцем ДТП?

07.11.2023 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если стал очевидцем аварии с пострадавшими?

Ответ специалиста

Первое, что нужно сделать очевидцу ДТП, - сообщить о случившемся. Позвоните в службу спасения по номеру 112. Далее действуйте по ситуации:

- Окажите первую помощь, если обладаете соответствующими навыками.

Помните, извлекать пострадавших из деформированных транспортных средств, если нет угрозы возгорания автомобиля и тому подобного, нельзя. Такие действия могут навредить.

- Если есть возможность, оставайтесь на месте до прибытия полиции, чтобы дать показания о происшествии.

- Зафиксируйте данные: запишите или запомните все важные детали случившегося, участников ДТП, место аварии, время, номера транспортных средств.