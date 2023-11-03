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Ликбез

Отвечает ли пассажир за непристегнутый ремень?

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Вопрос от интернет-пользователя

Ехал с другом на машине, он был за рулем. Остановили сотрудники ДПС, обоим выписали штраф за мой непристегнутый ремень безопасности. Должен ли я его оплачивать? Привлекают ли пассажиров?

Ответ юриста

Несмотря на то что водитель несет ответственность за пассажиров, они также должны соблюдать правила дорожного движения.

«Пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме; посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства», - говорится в пункте 5 ПДД РФ.

При этом нарушение пассажиром данных правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.29 КоАП РФ.

Водителю за перевозку непристегнутого пассажира придется заплатить больше. Статья 12.6 КоАП РФ предусматривает штраф в 1 000 рублей.

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