Что означает выражение «развесистая клюква»?

03.11.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Могут сказать: не слушайте его, все это - развесистая клюква. Клюква, да еще развесистая, - о чем так говорят?

Авторство устойчивого оборота долгое время ошибочно приписывали французскому писателю Александру Дюма. В своих записках о путешествии по России он якобы сказал, что однажды после утомительного пути отдыхал «в тени развесистой клюквы».

Объяснялось это так: иностранцу невдомек было, что русское слово «клюква» означает не дерево, а низкий болотный кустарник, стелющийся по земле.

Однако Дюма ни при чем. Фраза родилась в России в начале XX века. Ее источник - пьеса, которую поставил петербургский театр «Кривое зеркало». Это была пародия на французскую драму, где высмеивались стереотипы неосведомленных иностранцев о далекой дикой России.

Так, одна из героинь вспоминала, как сидела с любимым «под развесистыми сучьями столетней клюквы».

Выражение в сокращенном виде подхватил народ. Так, пусть грубовато, оценивают все самое нелепое, абсурдное. Небывальщину, чушь, неприкрытую ложь, рассчитанную на непосвященных, называют развесистой клюквой.

Будем говорить грамотно и выразительно!