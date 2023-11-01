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Ликбез

«Два шАга» или «два шагА» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Город большой, хорошо, если до работы всего два шАга. Или два шагА? Как правильно поставить ударение?

Казалось бы, с таким понятным коротким словом трудностей не может быть. Однако лучше заглянуть в словарь.

На первый взгляд все просто. В единственном числе ударение сохраняется на корне (шАга, шАгу, шАгом, о шАге), а во множественном ударным становится окончание (шагИ, шагОв, шагАми, о шагАх).

Но язык - система подвижная, постоянно обновляющаяся, уходят в прошлое одни слова, а другие, в том числе с вариантами ударения и окончания, сохраняются, но с особыми значениями.

В предложном падеже - «думай о каждом шАге» / «неожиданности на каждом шагУ». А в родительном - «удержать от опрометчивого шАга, не сделать и полшАгА» / «ни шАгУ назад, шАгу ступить не дают».

Но если (это особо подчеркивает словарь) «шаг» употребляется с числительными «два», «три», «четыре», ударение - всегда на окончании: «сделать два, три, четыре шагА» .

Языковая традиция закрепилась как норма. Будем говорить грамотно!

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