Что означает выражение «масло масляное»?

27.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Слышим иногда: это масло масляное! О чем так говорят?

«Масло масляное» - это тавтология. В латинском слове срослись два - tauto и logos, оно переводится как «то же слово». Поэтому тавтологией называют ошибку, возникающую при неуместном повторе однокоренных слов.

Однако не любая тавтология считается ошибкой. Тавтологичные обороты часто становятся устойчивыми в том случае, когда цель - показать интенсивность действия или признака. Так, об очень сильном дожде говорят: ливмя льет.

Так же и «масло масляное» - образное сочетание, которое выражает неодобрение чего-то чрезмерного, избыточного. В первую очередь - негодование, когда кто-то использует ничего не объясняющие и не дополняющие понимание смысла лишние слова: масло и так масляное.

Что делают с маслом? Мажут на хлеб. От глагола «мазать» и родилось «мазсло», просто букву З со временем перестали произносить, что и отразилось в правописании слова.

Будем говорить и писать грамотно!