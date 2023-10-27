Что означает выражение «масло масляное»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Слышим иногда: это масло масляное! О чем так говорят?
«Масло масляное» - это тавтология. В латинском слове срослись два - tauto и logos, оно переводится как «то же слово». Поэтому тавтологией называют ошибку, возникающую при неуместном повторе однокоренных слов.
Однако не любая тавтология считается ошибкой. Тавтологичные обороты часто становятся устойчивыми в том случае, когда цель - показать интенсивность действия или признака. Так, об очень сильном дожде говорят: ливмя льет.
Так же и «масло масляное» - образное сочетание, которое выражает неодобрение чего-то чрезмерного, избыточного. В первую очередь - негодование, когда кто-то использует ничего не объясняющие и не дополняющие понимание смысла лишние слова: масло и так масляное.
Что делают с маслом? Мажут на хлеб. От глагола «мазать» и родилось «мазсло», просто букву З со временем перестали произносить, что и отразилось в правописании слова.
Будем говорить и писать грамотно!
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