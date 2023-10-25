Что означает глагол «распоясаться»?

25.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Слышим укоризненное: что-то вы совсем распоясались. Что это значит и почему так говорят?

Распоясаться - буквально «развязать на себе пояс» или «снять пояс с себя». Только сегодня в этом значении глагол почти не используется. Образно говоря «вот наглец, совсем распоясался», имеют в виду, что кто-то утратил всякую сдержанность, забыл, как себя вести.

Какая связь между поясом и сдержанностью? Она уходит в глубь веков. Пояс когда-то был обязательным предметом одежды, в древности ему приписывали мистическую силу: он должен был оберегать хозяина, защищая самую уязвимую часть тела - живот.

Пояс, или, как его еще называли, кушак, делали из кожи, вязали или ткали, украшали вышивкой, причем орнамент должен был служить оберегом от темных сил. Были времена, когда даже спать ложились, подпоясавшись. Говорили, что пояса бес боится.

А в обществе считалось недопустимым появляться не только с непокрытой головой, простоволосым, но и неподпоясанным. Распоясаться там, где это непозволительно, значило нарушить нормы поведения. Так и родилось образное толкование слова.

Будем говорить грамотно и выразительно!