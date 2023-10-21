Можно ли завещать квартиру домашнему питомцу?

21.10.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Боюсь, что домашнего кота после моей смерти выкинут на улицу. Могу ли я завещать ему свою квартиру?

Ответ юриста

В законодательстве Российской Федерации животное рассматривается как объект собственности и не может быть наследником. Однако вы вправе поручить заботу о питомце другим людям согласно статье 1139 ГК РФ.

«Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих ему домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними», - говорится в ней.

При этом заинтересованные лица (исполнитель завещания и любой из наследников) вправе требовать исполнения этой воли в судебном порядке, если не предусмотрено иное.