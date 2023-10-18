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Ликбез

Что значит выражение «палец в рот не клади»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят о некоторых: ему палец в рот не клади. Что это значит?

Выражение, произносимое с одобрением или осуждением, применяют к хитрым и ловким людям. С ними надо быть осторожнее, потому что они не упустят случая чью-то оплошность, доверчивость или слабость использовать в своих интересах. Иносказательное предостережение родилось на основе поговорок «дай палец - руку отхватит» и «пальца в рот не клади - по локоть откусит».

Палец - маленькая часть тела, а «живет» во многих устойчивых оборотах. Так, ленивый пальцем о палец не ударит, пальцем не шевельнет, чтобы сделать что-то полезное, а важный держит пальцы веером. Наивного легко обмануть - обвести вокруг пальца.

Некоторым приходится объяснять все буквально на пальцах. Несуществующие проблемы высосаны из пальца. Не замечающие недостатков близких смотрят на них сквозь пальцы, даже если оттого деньги сквозь пальцы уходят.

Выглядеть смешно не хотят, боясь, что пальцем будут показывать. И что угодно знают как свои пять пальцев.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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