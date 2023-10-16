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Ликбез

Что значит выражение «без царя в голове»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Есть люди, о которых говорят: без царя в голове. Интересно, что это значит?

«Без царя в голове» - это о глупом, взбалмошном, пустом человеке. Устойчивый оборот возник на основе пословицы «Свой ум - царь в голове». Голова - самая важная часть тела и потому упоминается в огромном массиве образных выражений.

Сообразительного похвалят: он у нас голова, голова варит. Забывчивого осудят: голова дырявая. А пустая голова, как известно, ногам покоя не дает.

Плохо, когда голова соломой набита, приходится знания вбивать, втемяшивать в голову. Правда, что-то нет-нет да и выскочит из головы. Может, не стоит забивать голову чем попало? Начинать работать или учиться лучше, конечно, на свежую голову, чтобы погружаться в любимое дело с головой.

Не справился с поручением - по головке не погладят, намылят голову. Придется головой отвечать, а то и вообще сносить тому головы. А уж если что-то вдруг как снег на голову свалилось, важно не терять головы и не сваливать с больной головы на здоровую.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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