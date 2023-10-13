Что значит выражение «комар носа не подточит»?

13.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Если придраться не к чему, все проработано на совесть, до малейшей детали, говорят: комар носа не подточит. Почему?

Комариный тонкий хоботок похож на иглу, а иглой когда-то проверяли качество работы столяры. Если доски были подогнаны плотно, не было между ними самой маленькой щели и даже комар не мог просунуть свое жало, выражение «комар нос не подточит» означало похвалу.

«Нос» живет во многих устойчивых выражениях. Например, голубиный (точнее, гулькин) помогает выразить, насколько мало есть чего-нибудь: денег или времени - с гулькин нос.

Нас обманывают - водят за нос, кто-то зазнался - задирает нос. Что-то уводят из-под самого носа. Некоторые вообще постоянно недовольны - нос воротят, бурчат под нос и не видят дальше собственного носа. А некоторые так стараются заслужить похвалу, что просто носом землю роют.

Не стоит вешать нос даже в трудных ситуациях.

Будем говорить грамотно и выразительно!