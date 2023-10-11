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Ликбез

В пол уха, в пол-уха или вполуха?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не все понял, потому что слушал урок вполуха. Как правильно написать: слитно, раздельно или через дефис?

«Вполуха» пишется слитно. Это наречие - самая молодая по меркам языка часть речи. Такие слова образуются самыми разными способами, поэтому нет единого правила. Но есть отдельные группы, которые пишутся единообразно в зависимости от того, по какой модели образованы.

Например, те, в которых срослись предлог «в», корень «-пол-» и существительное в родительном падеже (в-пол-чего), все пишутся слитно. И характеризуют человека не очень ответственного, поверхностного, делающего все только наполовину.

Слушает такой всегда только вполуха, смотрит вполглаза, за работу возьмется - делает ее вполсилы, как говорится, вполруки. Ходит не торопясь, что называется, вполноги, да и сесть норовит не прямо, а вполоборота.

Эти наречия пишутся в одно слово. Однако если модель другая, то и правописание изменится. В выражении «с пол-оборота» предлог стоит отдельно, есть дефис - действует уже другое правило.

Будем говорить и писать грамотно!

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