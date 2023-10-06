Сетевое издание|18+|Пятница|6 окт 2023|20:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что такое робот и почему так называется?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят, всех людей, занятых на производстве, скоро заменят роботы. Робот - что это? Почему так называется?

Все знают, что робот - это автоматизированное устройство, которое способно воспроизвести действия человека. Роботы нужны, чтобы освободить людей от нудной механической работы - не только на заводе: в быту, например, помогает робот-пылесос, на звонки отвечает робот-автоотвечик. Роботы особенно незаменимы, когда действовать приходится в сложных и опасных условиях.

Еще до изобретения роботов их появление предсказали писатели-фантасты. Один из них, чех Карел Чапек, и придумал само слово. Сто лет назад вышла его пьеса, в которой рассказывалось о человекоподобных машинах, помогающих людям. Сначала Чапек хотел для их названия использовать международное латинское слово labor (труд). Но, прислушавшись к совету брата, придумал свое - от понятного чехам, да и все славянам robot'а. Так и родился первый робот: сначала - в литературе.

Не за горами, вероятно, время, о котором пел Сыроежкин в фильме про Электроника: «Позабыты хлопоты, остановлен век: вкалывают роботы - счастлив человек».

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте