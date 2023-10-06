Что такое робот и почему так называется?

06.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят, всех людей, занятых на производстве, скоро заменят роботы. Робот - что это? Почему так называется?

Все знают, что робот - это автоматизированное устройство, которое способно воспроизвести действия человека. Роботы нужны, чтобы освободить людей от нудной механической работы - не только на заводе: в быту, например, помогает робот-пылесос, на звонки отвечает робот-автоотвечик. Роботы особенно незаменимы, когда действовать приходится в сложных и опасных условиях.

Еще до изобретения роботов их появление предсказали писатели-фантасты. Один из них, чех Карел Чапек, и придумал само слово. Сто лет назад вышла его пьеса, в которой рассказывалось о человекоподобных машинах, помогающих людям. Сначала Чапек хотел для их названия использовать международное латинское слово labor (труд). Но, прислушавшись к совету брата, придумал свое - от понятного чехам, да и все славянам robot'а. Так и родился первый робот: сначала - в литературе.

Не за горами, вероятно, время, о котором пел Сыроежкин в фильме про Электроника: «Позабыты хлопоты, остановлен век: вкалывают роботы - счастлив человек».

Будем говорить и писать грамотно!